  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Simav depremi sonrası Üşümezsoy iki noktaya dikkat çekti: Daha büyük deprem olabilir

Simav depremi sonrası Üşümezsoy iki noktaya dikkat çekti: Daha büyük deprem olabilir

Kütahya’nın Simav ilçesinde dün yaşanan 5.4 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar, halk arasında büyük endişe yarattı. Depremin önceden tahmin edildiğini belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kritik bir uyarıda bulundu. Üşümezsoy, 5.4 büyüklüğündeki depremin, daha büyük bir depremin habercisi olabileceğine dikkat çekti. İşte konunun ayrıntıları…

Simav depremi sonrası Üşümezsoy iki noktaya dikkat çekti: Daha büyük deprem olabilir - Sayfa 1

AFAD, dün öğle saatlerinde Kütahya’nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Simav’da ise gece boyunca 200’ün üzerinde artçı yaşandı.

1 | 10
Simav depremi sonrası Üşümezsoy iki noktaya dikkat çekti: Daha büyük deprem olabilir - Sayfa 2

Kısa süre önce bölge için uyarılarda bulunan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depreme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Habertürk'ün haberine göre Üşümezsoy, yaşanan depremin daha büyük bir sarsıntının işareti olabileceğini vurguladı.

2 | 10
Simav depremi sonrası Üşümezsoy iki noktaya dikkat çekti: Daha büyük deprem olabilir - Sayfa 3

"AKTİF BİR FAY DÜZLEMİ BULUNUYOR"

Depremin ana kırılmanın çevresinde olduğunu söyleyen Üşümezsoy, “Simav’ın altında aktif bir fay düzlemi bulunuyor. Bugünkü 5.4’lük deprem, fayın kilitli ana bölümüne ulaşmamış, kenar bölgelerde gerçekleşen bir yırtılmadır.

3 | 10
Simav depremi sonrası Üşümezsoy iki noktaya dikkat çekti: Daha büyük deprem olabilir - Sayfa 4

 Elimizi birbirine yapıştırıp çektiğimizde kopmanın kenarlardan başlaması gibi, bu deprem de ana kırılmanın çevresinde oluştu.” ifadelerini kullandı.

4 | 10