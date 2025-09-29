Simav depremi sonrası Üşümezsoy iki noktaya dikkat çekti: Daha büyük deprem olabilir

AFAD, dün öğle saatlerinde Kütahya’nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Simav’da ise gece boyunca 200’ün üzerinde artçı yaşandı.