Simav’da büyük deprem tehlikesi! Doç. Dr. Muzaffer Özburan uyardı: 7.1 büyüklüğünde sarsılabilir
Geçmişte şiddetli depremler yaşayan Kütahya'nın Simav ilçesi, jeoloji uzmanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Doç. Dr. Muzaffer Özburan, bölgede bulunan aktif fay hatlarının 6,6 ile 7,1 büyüklüğünde deprem oluşturma potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Kütahya’nın Simav ilçesinin yüksek deprem tehlikesi taşıdığını açıkladı.
Geçmişte yaşanan sarsıntılarla hafızalara kazınan Simav’da, aktif fay hatlarının potansiyel olarak büyük depremler oluşturabileceği ifade edildi.
Doç. Dr. Özburan, “Simav daha önce de ciddi depremler yaşamış bir ilçemiz. Bölgede çok sayıda aktif fay hattı bulunuyor ve bu faylar büyük depremler oluşturabilir” dedi. Özburan, bu riskin yalnızca Simav’a özgü olmadığını, Türkiye’nin birçok bölgesinde benzer tehlikelerin mevcut olduğunu da sözlerine ekledi.