Sındırgı depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı: Sıradaki risk bu şehirde

Marmara ve Ege'de büyük paniğe neden olan depremin ardından gözler uzman isimlere çevrildi. Depremin meydana geldiği 'Simav fay hattı' ile ilgili Mayıs ayında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan bu sarsıntının bölge fay hattında stres transferine neden olabileceğini söyledi.