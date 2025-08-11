Sındırgı depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı: Sıradaki risk bu şehirde
Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir’in de aralarında bulunduğu birçok kentte hissedildi. Gözler uzman yorumlarına çevrilirken, daha önce Balıkesir için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş bu kez farklı bir kente dikkat çekti.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı.
AFAD’ın verilerine göre, sarsıntı başta üç büyükşehir olmak üzere birçok kentte hissedildi. Panikle sokaklara çıkan vatandaşlardan biri hayatını kaybetti.
Marmara ve Ege'de büyük paniğe neden olan depremin ardından gözler uzman isimlere çevrildi. Depremin meydana geldiği 'Simav fay hattı' ile ilgili Mayıs ayında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan bu sarsıntının bölge fay hattında stres transferine neden olabileceğini söyledi.