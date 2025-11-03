Sındırgı depremi sonrası Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası kendini gösteriyor

"Sındırgı ilçesinin güneyindeki dağlık alanda, 10 Ağustos depreminden sonra yaptığımız arazi çalışması sırasında, ilk kez haritaladığımız ve Emendere Fayı olarak isimlendirdiğimiz fay üzerinde gelişen artçı bir deprem aktivitesi olarak kabul edilebilir.