Sındırgı depremi sonrası Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası kendini gösteriyor
Balıkesir Sındırgı ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde hissedildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı'daki 4,9 büyüklüğündeki depremi değerlendirendirdi.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, değerlendirmelerinde şunları ifade etti:
"Sındırgı ilçesinin güneyindeki dağlık alanda, 10 Ağustos depreminden sonra yaptığımız arazi çalışması sırasında, ilk kez haritaladığımız ve Emendere Fayı olarak isimlendirdiğimiz fay üzerinde gelişen artçı bir deprem aktivitesi olarak kabul edilebilir.