  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Sındırgı depremi sonrası Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası kendini gösteriyor

Sındırgı depremi sonrası Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası kendini gösteriyor

Balıkesir Sındırgı ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde hissedildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı'daki 4,9 büyüklüğündeki depremi değerlendirendirdi.

Sındırgı depremi sonrası Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası kendini gösteriyor - Sayfa 1

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, bugün saat 15.35’te 4,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

1 | 7
Sındırgı depremi sonrası Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası kendini gösteriyor - Sayfa 2

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, değerlendirmelerinde şunları ifade etti:

2 | 7
Sındırgı depremi sonrası Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası kendini gösteriyor - Sayfa 3

"Sındırgı ilçesinin güneyindeki dağlık alanda, 10 Ağustos depreminden sonra yaptığımız arazi çalışması sırasında, ilk kez haritaladığımız ve Emendere Fayı olarak isimlendirdiğimiz fay üzerinde gelişen artçı bir deprem aktivitesi olarak kabul edilebilir.

3 | 7
Sındırgı depremi sonrası Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası kendini gösteriyor - Sayfa 4

AFAD, bu kapsamda Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) devreye aldığı için ilk ve ikinci depremlerden sonra hasarlı binalar boşaltılmıştı.

4 | 7