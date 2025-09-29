Sındırgı durmuyor, Simav korkuttu! Prof. Dr. Okan Tüysüz'den kritik uyarı: Bilmediğimiz faylar var
Batı Anadolu'da 10 Ağustos'ta Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından buraya 86 kilometre uzaklıktaki Kütahya'nın Simav ilçesi 5.4'lük depremle sallandı. Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki deprem fırtınasını anlattı, Sındırgı'nın güneyinde bilinmeyen bir fay mı olduğu sorusunun yanıtını verdi. İşte "Bazı faylar detaylı bilinmiyor" diyen Prof. Dr. Tüysüz'ün açıklamaları...
Kütahya'nın Simav ilçesinde 28 Eylül'de saat 12.59'da yaşanan 5.4 büyüklüğünde deprem ve 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 11 bin artçı deprem olması, gözleri Batı Anadolu'da yaşanan depremlere çevirdi.
İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki "deprem fırtınası"nı ve kendisini endişelendiren depremselliği Habertürk'e anlattı.
İşte Sındırgı ve Simav'da yaşanan depremler ve deprem konusunda Tüysüz'ün dikkat çektiği bölgeler ve deprem profesörünün uyarıları:
"ARTÇILARIN KUZEYDE YOĞUNLAŞMASI BEKLENİYORDU"
"Sındırgı, normal bir fayın üzerinde. Bir tarafı, diğer tarafa göre aşağı çöken bir fay. Buradaki fayın kuzeyi aşağı düşen blok, fayın güneyi de yukarı yükselen blok. Normal fayda artçı depremlerin kuzeyde yoğunlaşması beklenir. Ancak burada 10 Ağustos 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra meydana gelen 11 bin artçı, güneyde, yükselen blokta oldu.
SINDIRGI'NIN GÜNEYİNDE BİLİNMEYEN FAY MI VAR?
Bu, bizim için alışageldik bir durum değil. Ancak akla en yatkın açıklaması, bu fayın güneyinde, başka bir fayın var olması ve artçıları da bu fayın yaratması. Sındırgı'yı biliyoruz, ancak artçıları güneydeki depremleri başka bir fay mı yaptı bunu bilmiyoruz. Sındırgı'daki hareketlilik, Simav depremiyle bağlantılı değil.