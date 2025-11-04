Sındırgı'da deprem fırtınası! Deprem profesörü artçıların yönüne dikkat çekti: Beklenilenin tersi..

"BİR AYDA TÜM TÜRKİYE'DE OLAN DEPREM SINDIRGI'DA OLDU"

NTV canlı yayınında depremleri değerlendiren Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy, "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu. Depremler sadece tektonik değil magma kaynaklı da oluyor. Belki bir yıl boyunca hissedilir, depremler devam eder. Bu çok karanteristik bir magma deprem hareketi" diye konuştu.