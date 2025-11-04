Sındırgı'da deprem fırtınası! Deprem profesörü artçıların yönüne dikkat çekti: Beklenilenin tersi..
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Sındırgı'da 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan 15 bin 300 artçı “deprem fırtınası” oluşturdu. Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yer altındaki magma hareketinin bu süreci tetiklemiş olabileceğini düşünüyor. Ersoy, "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu" derken, Tüysüz ise artçıların beklenilenin tersi yönde güneyde yoğunlaştığına dikkat çekti.
Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da 3 Kasım'da saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İstanbul, İzmir ve Bursa dahil olmak üzere deprem birçok ilde hissedildi.
Saat 23.23'te de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.91 kilometre olarak ölçüldü.
"BİR AYDA TÜM TÜRKİYE'DE OLAN DEPREM SINDIRGI'DA OLDU"
NTV canlı yayınında depremleri değerlendiren Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy, "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu. Depremler sadece tektonik değil magma kaynaklı da oluyor. Belki bir yıl boyunca hissedilir, depremler devam eder. Bu çok karanteristik bir magma deprem hareketi" diye konuştu.
"EN KÖTÜ SENARYO..."
Ersoy, "Eninde sonunda sönümlenecek. En kötü senaryo bu magmanın yeryüzüne çıkarak volkanik bir faaliyet oluşturması ama şimdilik öyle bir durum yok. Ancak çatlaklardan yüzeye çıkabilirse magmanın lavlarını görebiliriz. Benzer aynı tabloyu Santorini'de yaşadık. Deprem teknonik olsa 15 bin depremin enerjiyi boşaltmış olması gerekir" dedi.