Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor! Prof.Dr. Süleyman Pampal'dan kritik uyarı: Asıl tehlike burada
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem fırtınası sürüyor. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Gelenbe Fayı'na çarpıyor, dönüyor, kıramıyor o fayı ve Sındırgı fayı kuzeyi-güneyi tali fayları sürekli parçalıyor, kırıyor. Ve bu depremleri üretiyor. Ama Gelenbe Fayı buna ne kadar dayanır, dayanamazsa maalesef biraz daha büyük depremler olma ihtimali var" dedi. Öte yandan Pampal, "Asıl tehlike Girit–Rodos hattında, 7.5-8.5 arası büyüklükte deprem olabilir" uyarısında bulundu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06:16'da 4.7, saat 06:20'de ve saat 06:21'de 4.2, saat 07:45'te ise 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sındırgı'da yaşanan deprem fırtınasını Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.
"Muazzam bir deprem fırtınasına sahne oluyor Sındırgı ve civarı"
İşte Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın açıklamalarından önemli satır başları:
"Sındırgı pek çok şeyi anlatıyor. 5 dakikada 3 deprem ama 3 ayda da 16 bini geçen deprem etkinliği bu. Muazzam bir deprem fırtınasına sahne oluyor Sındırgı ve civarı. Hele de Sındırgı yakın çevresindeki Sındırgı fayı kuzeyi, güneyi bölgede bulunan pek çok fay sürekli kırılıyor, sürekli kırılıyor. Bunun mekanizmasını daha önce anlattık.
Kısaca özetlemek gerekirse; şuna dikkat çekmemiz gerekiyor. Girit'te 5.1'lik, Kıbrıs'ta 5.7'lik ve 5.4'lük depremler oluyor. Buna dikkat çekmiştim. Asıl güneye büyük depremlerin olması bakımından dikkat etmek gerekir diye. Bunun ikisini birden ele alacak olursak mekanizma aynı. Yani Kıbrıs'ın bulunduğu bölge güneydeki Afrika levhasıyla Anadolu'nun sınırını teşkil eden Kıbrıs yayının tam olduğu yer. Bu bölgede daha önce 6.8'lik depremler var.
Kıbrıs yayı ve daha çok da batıdaki Girit-Rodos hattından 336 milattan sonra günümüze kadar 8-10 deprem var. Bunların bir kısmı 8.5'i buluyor. Bunları sık sık vurguluyorum ben son günlerde. Çünkü kuzeydeki Ege Denizi içinde yaşadığımız bu yılların başında yaşadığımız bir deprem fırtınası var, Santorini civarı hatırlayın. 2011 yılında da aynı bölgede deprem fırtınası yaşadık. Çok büyük depremler olmadı ama deprem fırtınalarını yaşadık. Bunun bir benzerini 3 aydır Sındırgı civarında yaşıyoruz. Mekanizma aynı.