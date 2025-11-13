Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor! Prof.Dr. Süleyman Pampal'dan kritik uyarı: Asıl tehlike burada

Kıbrıs yayı ve daha çok da batıdaki Girit-Rodos hattından 336 milattan sonra günümüze kadar 8-10 deprem var. Bunların bir kısmı 8.5'i buluyor. Bunları sık sık vurguluyorum ben son günlerde. Çünkü kuzeydeki Ege Denizi içinde yaşadığımız bu yılların başında yaşadığımız bir deprem fırtınası var, Santorini civarı hatırlayın. 2011 yılında da aynı bölgede deprem fırtınası yaşadık. Çok büyük depremler olmadı ama deprem fırtınalarını yaşadık. Bunun bir benzerini 3 aydır Sındırgı civarında yaşıyoruz. Mekanizma aynı.