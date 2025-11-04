Sındırgı'daki 4.9'luk deprem artçı mı öncü mü? Prof. Dr. Şeney Üşümezsoy yanıtladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 Kasım'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi, paniğe neden oldu. Peki bu deprem artçı mı, öncü mü? Daha büyük bir deprem olur mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yanıtladı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında Türkiye’deki fay hatları ve olası deprem riskleri üzerine uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamalarından önemli satır başları şöyle:
"Sındırgı'da risk olduğunu söylemiştik. 6.1'lik deprem olduğunda artçılar alt fayın kırıldığı yerde değildi. O faylar aslında bir süre artçı değildi, yeni olan depremin öncülerindendi. Dünde bir tane 5'lik deprem oldu. Bu belki de öncü olacak depremdi.
Depremlerin aşağıda hepsi birleşerek tek faya dönüyor. İkiz deprem olarak geçiyor. 'Üçüncü deprem de gelebilir mi?' diye bir kuşkumuz var, artçıları takip ediyoruz.
Birinci depremden sonra depremlerin hepsi dağın içinde oldu. Onlar artçı değil öncüydü. Ondan üç ay sonra kırıldı. Bundan sonra son deprem, bahsettiğimiz yerin dışında oldu bu deprem. Kırılma Simav fayına gitmiyor, güneye doğru giden bir fay kırıldı. Şimdi kuzey batı alanına olan artçılar var. Onlar bir deprem oluşturabilir.