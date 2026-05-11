Sır gibi saklanıyordu: UFO belgeleri açıklandı, sistemler çöktü
ABD hükümetinin yıllardır sır gibi sakladığı UFO belgeleri resmen açıklandı. Kaybolan videolar, gizemli ölümler ve dünya dışı varlıklar bir kez daha gündemde.
Dünya dışı gezegenlerin varlığı herkes tarafından biliniyor. Fakat dünya dışında yaşayan varlıklar asırlardır merak konusu. Bugüne kadar pek çok UFO iddiaları gündeme gelmiş, somut ve resmi bir belge yayınlamamıştı.
Ancak Trump yönetimindeki ABD hükümeti, söz verdiği gibi sayfalarca dolu UFO belgelerini herkese açık yayımladı.
Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, dünya dışı yaşam tartışmalarını alevlendirecek radikal bir şeffaflık adımına imza attı. Uzun süredir gizli tutulan, Apollo görevlerinden FBI kayıtlarına kadar uzanan binlerce sayfalık "Tanımlanamayan Anormal Olaylar" (UAP) dosyası, bizzat Başkan Donald Trump’ın talimatıyla kamuoyunun erişimine açıldı. Beyaz Saray, bu hamleyle "azami şeffaflık" mesajı verirken, belgelerin içeriğindeki tanık ifadeleri sarsıcı nitelikte.