Sırbistan’da seçimlerde hile iddiası: Halk belediye binasını bastı

Sırbistan’da 17 Aralık’ta gerçekleştirilen parlamento ve yerel seçim sonuçlarının iktidar partisi tarafından manipüle edildiğini iddia eden “Sırbistan Şiddete Karşı” hareketi mensubu muhalif göstericiler, dün akşam seçimlerin yenilenmesi çağrısıyla Cumhuriyet Seçim Komisyonu binasından Belgrad Belediye Meclisi binasına yürüdü. Meclis binası önüne gelen göstericiler, binanın camlarını kırarak içeri girmeye çalıştı. Polis, öfkeli kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sırbistan halkına seslenen Vucic, “Sırbistan vatandaşlarına, endişelenecek bir şey olmadığını duyurmak istiyorum. Bazı dramatik görüntüler söz konusu. Zira biz ülkemizi ve şehrimizi seviyoruz ve birilerinin pencereleri indirmesine ya da evimize zarar vermesine alışık değiliz. Fakat endişe etmeyin, herhangi bir devrim söz konusu değil” diye konuştu.