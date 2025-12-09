  1. Ekonomim
Şırnak'ın peri bacaları! Yeni keşfedildi, ilk kez görüntülendi

Şırnak'ta terörsüz Türkiye süreci ile birlikte girilemeyen bölgeler ilk defa görüntülenmeye başlandı. 'Kör Kandil' denilen bölgede peri bacalarını andıran alan keşfedildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayrım köyünde bulunan 'peri bacaları' görünümlü dağlar, ilk defa kameralara yansıdı.

Bir zamanlar teröristlerin yuvası olan bölge, huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber terörsüz Türkiye hamlesiyle teröristlerden temizlendi.

Doğa tutkunlarının uğrak yerleri olmaya başlayan bölgelerde peri bacalarını andıran alanlar keşfedildi.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ayrım köyündeki Bestler Dereler ve Kör Kandil bölgesindeki dağların yamacındaki doğal oluşumlu peri bacaları tarzı oluşumlar görenleri hayrete düşürdü.

