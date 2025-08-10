Şişli, Küçükçekmece, Esenyurt, Beşiktaş, Bağcılar için uyarı yapıldı, saat verildi! Önlem alın...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 11 Ağustos pazartesi günü kenttin birçok ilçesinde elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Bazı ilçelerde elektrik kesintilerinin 8-9 saate kadar çıkacağını belirtti.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un 25 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar ile saat aralıkları ayrıntılı şekilde açıklandı.
İşte ilçe ilçe elektrlk kesintileri...
1 | 80