Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Şaşırtır'
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 30 Aralık'ta saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas depremi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'Büyük deprem bekleniyor mu?' sorusuna yanıt verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta 30 Aralık'ta gece saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sivas'taki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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