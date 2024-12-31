  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Şaşırtır'

Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Şaşırtır'

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 30 Aralık'ta saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas depremi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'Büyük deprem bekleniyor mu?' sorusuna yanıt verdi.

Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Şaşırtır' - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta 30 Aralık'ta gece saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

1 | 5
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Şaşırtır' - Sayfa 2

Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem endişeye yol açtı.

2 | 5
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Şaşırtır' - Sayfa 3

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Sivas'taki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

3 | 5
Sivas depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Şaşırtır' - Sayfa 4

Ercan, sol yanaş atımlı Deliler Kırığı üzerinde gerginliğin boşaldığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

4 | 5