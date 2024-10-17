Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem! Prof. Dr. Süleyman Pampal o ile dikkat çekti
Sivas'ta 10 dakika arayla iki deprem oldu. Sivas, saat 11.29'da yaşanan 4.7'lik depremin ardından 11.39'da bu kez 4.1 ile sallandı. Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sivas depremmiyle ilgili açıklama yaptı, bir kente dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da, merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 10,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
10 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA
AFAD Sivas merkezde 11.39'da 4.1 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
PROF. DR. PAMPAL, KAYSERİ'YE DİKKAT ÇEKTİ
Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Malatya’daki deprem ile Sivas’taki depremin birbiri ile bağı yok, farklı fay hatları üzerindeki depremler bunlar. Bölge hareketli... 6 Şubat depremlerinden sonra meydana gelen o büyük 2 kırılma sonrasında 60-70 bini bulan artçılar bölgede sismik aktiviteyi artırdı" dedi.
Bu depremin doğal bir süreç olduğunu söyleyen Pampal, bunun devam edeceğine dikkat çekerek, "Asıl Kayseri civarında çatallaşır bu fay, Sultansazlığı’nın çevresinde çok fazla aktif fay var. Sivas geçmişte çok yıkıcı depremler yaşamış ilimizdir" şeklinde konuştu.