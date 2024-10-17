Sivas'ta 10 dakika arayla 2 deprem! Prof. Dr. Süleyman Pampal o ile dikkat çekti

Bu depremin doğal bir süreç olduğunu söyleyen Pampal, bunun devam edeceğine dikkat çekerek, "Asıl Kayseri civarında çatallaşır bu fay, Sultansazlığı’nın çevresinde çok fazla aktif fay var. Sivas geçmişte çok yıkıcı depremler yaşamış ilimizdir" şeklinde konuştu.