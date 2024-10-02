Soğuk hava gidiyor, sıcak hava geliyor: Sıcaklık artacak! Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış var mı?
Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru 3 ila 6 derece artacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine 3 Ekim Perşembe gününden itibaren yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.
Macit, yurt genelinde hafta sonuna kadar yağış beklentisinin söz konusu olmadığını, tüm bölgelerde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını söyledi.
Pazar günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de, pazartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini dile getiren Macit, "Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerinden itibaren artmaya başlayacak. Cumadan itibaren iç ve batı kesimlerinde, hafta sonunda da yurt genelinde 3 ila 6 derece artmasını bekliyoruz" diye konuştu.
SAĞANAK YAĞIŞ VAR MI?
Doğu kesimleri başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışının beklenmediğini vurgulayan Macit, pazartesiye kadar doğu kesimlerinde sağanak beklentisinin de söz konusu olmadığını ifade etti.