Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte yanıtı...

Bu sene de durumun aynı olduğunu belirten Türkeş, "2024 sonbaharında da ne yazık ki o beklenen yağışlar gelmedi, hava sıcaklıkları hep yüksek oldu ta ki hafta başına kadar. Bu hafta başında yeni bir yağışlı sistem Akdeniz'den, Orta Akdeniz'den ve kısmen Balkanlar'dan ama ağırlıklı Akdeniz üzerinden geldi. Geçen haftaki kuru soğuk havanın yerine nemli, ılık ama yağışlı bir hava gelmiş oldu" dedi.