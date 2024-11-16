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  4. Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte yanıtı...

Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte yanıtı...

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, önümüzdeki birkaç hafta daha Türkiye'yi serin ve yağışlı bir havanın beklediğini açıkladı.

Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte yanıtı... - Sayfa 1

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, yaptıkları tahminlere göre ülke genelinde serin havanın, kuzey ve kuzeybatı illeri daha fazla yağışlı olmak üzere birkaç hafta daha etkisini sürdüreceğini söyledi.

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Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte yanıtı... - Sayfa 2

Türkeş, 2019'dan itibaren her yıl uzun ve sıcak yaz mevsimlerinden sonra sonbahar aylarının kurak ve sıcak geçtiğini anlattı.

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Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte yanıtı... - Sayfa 3

Bu sene de durumun aynı olduğunu belirten Türkeş, "2024 sonbaharında da ne yazık ki o beklenen yağışlar gelmedi, hava sıcaklıkları hep yüksek oldu ta ki hafta başına kadar. Bu hafta başında yeni bir yağışlı sistem Akdeniz'den, Orta Akdeniz'den ve kısmen Balkanlar'dan ama ağırlıklı Akdeniz üzerinden geldi. Geçen haftaki kuru soğuk havanın yerine nemli, ılık ama yağışlı bir hava gelmiş oldu" dedi.

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Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte yanıtı... - Sayfa 4

KUVVETLİ YÜKSEK BASINÇ ETKİLİ

Türkeş, yağışlı havanın geç de gelse özellikle toprağın tava gelmesini, ektikleri ürünün filizlenmesini isteyen çiftçiler için sevindirici olduğunu dile getirdi.

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