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Şoka giren balıklar kıyıya vurdu

Deniz suyunun ani soğumasıyla şoka giren tonlarca balık kıyıya vurdu.

Sinop'ta deniz suyunun ani soğumasıyla şoka girerek kıyıya vuran tonlarca balık vatandaşlar tarafından toplandı.

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"Deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, irili ufaklı tonlarca balık şoka girerek kıyıya vurdu.

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Durumu gören çok sayıda vatandaş, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekneler, ağlar, kepçeler ve oltaların yanı sıra elleriyle de topladı.

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