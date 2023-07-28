Şoka giren balıklar kıyıya vurdu
Deniz suyunun ani soğumasıyla şoka giren tonlarca balık kıyıya vurdu.
Sinop'ta deniz suyunun ani soğumasıyla şoka girerek kıyıya vuran tonlarca balık vatandaşlar tarafından toplandı.
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"Deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, irili ufaklı tonlarca balık şoka girerek kıyıya vurdu.
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Durumu gören çok sayıda vatandaş, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekneler, ağlar, kepçeler ve oltaların yanı sıra elleriyle de topladı.
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