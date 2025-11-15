  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Sokakta yenmemesi gereken 10 yemek!

Sokakta yenmemesi gereken 10 yemek!

Ortaköy’deki gıda zehirlenmesi nedeniyle Böcek ailesinin iki evladı ve annesinin hayatını kaybetmesi sonrası Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sokakta hijyen ve sıcaklık kontrolü zayıf ürünlerin ciddi risk taşıdığını belirtti.

Sokakta yenmemesi gereken 10 yemek! - Sayfa 1

Yılancıoğlu, “Sokaktan NE YENMEZ? Çünkü hijyen + bakteriyel yük + toksin = mide fesadı + enfeksiyon riski doğurur, ölüme kadar götürür!” diyerek uzak durulması gereken 10 yiyeceği sıraladı:

1 | 11
Sokakta yenmemesi gereken 10 yemek! - Sayfa 2

1) Açıkta satılan midye

Kum, bakteri, ağır metal… En çok zehirlenme buradan çıkar.

2 | 11
Sokakta yenmemesi gereken 10 yemek! - Sayfa 3

2) Açıkta dökülen kokoreç / ciğer

Sıcaklık kontrolü yoksa salmonella + kampilobakter davetiye.

3 | 11
Sokakta yenmemesi gereken 10 yemek! - Sayfa 4

3) Açık tezgâhta kesilmiş meyve

Bıçak, tahta, su = bakteri kokteyli.

4 | 11