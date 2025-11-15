Sokakta yenmemesi gereken 10 yemek!
Ortaköy’deki gıda zehirlenmesi nedeniyle Böcek ailesinin iki evladı ve annesinin hayatını kaybetmesi sonrası Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sokakta hijyen ve sıcaklık kontrolü zayıf ürünlerin ciddi risk taşıdığını belirtti.
Yılancıoğlu, “Sokaktan NE YENMEZ? Çünkü hijyen + bakteriyel yük + toksin = mide fesadı + enfeksiyon riski doğurur, ölüme kadar götürür!” diyerek uzak durulması gereken 10 yiyeceği sıraladı:
2) Açıkta dökülen kokoreç / ciğer
Sıcaklık kontrolü yoksa salmonella + kampilobakter davetiye.
