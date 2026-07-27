Son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı: 'Bu kadarını tahmin etmiyorduk'
Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı. 12 bin 800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşılan göldeki flamingolar güzel görüntüler oluşturdu.
Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor.
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Flamingolar üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor.
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