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  4. Son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı: 'Bu kadarını tahmin etmiyorduk'

Son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı: 'Bu kadarını tahmin etmiyorduk'

Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde binlerce flamingo yavrusu kuluçkadan çıktı. 12 bin 800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşılan göldeki flamingolar güzel görüntüler oluşturdu.

Son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı: 'Bu kadarını tahmin etmiyorduk' - Sayfa 1

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor.

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Son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı: 'Bu kadarını tahmin etmiyorduk' - Sayfa 2

Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor.

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Son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı: 'Bu kadarını tahmin etmiyorduk' - Sayfa 3

Flamingolar üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor.

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Son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı: 'Bu kadarını tahmin etmiyorduk' - Sayfa 4

Önceki yıllarda kuraklık tehlikesinin hissedildiği Tuz Gölü’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı verilere göre, 12 bin 800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.

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