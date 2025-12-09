11. Yargı Paketi onaylandı mı, son durum nedir? 11. Yargı Paketi içeriği nedir ne zaman onaylanacak

Yargı sisteminde çok önemli değişiklikler getirecek yeni 11. Yargı Paketi için aylardır çalışmalar devam ediyor. Hazırlanan taslak geçtiğimiz haftalarda meclise sunulurken komisyon tarafından da onaylanmıştı. Peki 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, son durum nedir, onaylandı mı?