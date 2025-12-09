11. Yargı Paketi onaylandı mı, son durum nedir? 11. Yargı Paketi içeriği nedir ne zaman onaylanacak
A’dan Z’ye birçok önemli değişikliği beraberinde getirecek 11. Yargı Paketi kısa süre önce meclise sunuldu. Peki 11. Yargı Paketi onaylandı mı, meclisten geçti mi ve son durumu nedir? 11. Yargı Paketi içeriği ve son gelişmeler...
Yargı sisteminde çok önemli değişiklikler getirecek yeni 11. Yargı Paketi için aylardır çalışmalar devam ediyor. Hazırlanan taslak geçtiğimiz haftalarda meclise sunulurken komisyon tarafından da onaylanmıştı. Peki 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, son durum nedir, onaylandı mı?
11. YARGI PAKETİ ONAYLANDI MI, SON DURUM NEDİR?
Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı sisteminde köklü değişiklikler öngören kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Özellikle boşanma davaları, yediemin otoparklarında çürüyen araçlar ve adli yardım ücretleri gibi milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeren paketin yasalaşması için gözler artık TBMM Genel Kurulu'na çevrildi.
11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Boşanma Davalarında "3 Yıl" Şartı Tarih Oluyor Paketin en çok dikkat çeken maddesi, Türk Medeni Kanunu’ndaki boşanma sürecine ilişkin düzenleme oldu. Mevcut yasada, reddedilen bir boşanma davasının ardından "ortak hayatın yeniden kurulamaması" nedeniyle yeni bir dava açmak için gereken 3 yıllık bekleme süresi, 1 yıla indiriliyor.
Bu değişiklikle birlikte; boşanma davası reddedilen çiftler, ret kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra, ortak hayatı yeniden kuramadıkları takdirde evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle yeniden dava açabilecek. Böylece eşlerin uzun yıllar "kağıt üzerinde evli" kalma mağduriyeti giderilecek.