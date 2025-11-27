2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Yurt dışına çıkış harcı nasıl ve nereden ödenir?
Yeniden Değerleme Oranı açıklandı ve beklenen harç-vergi artışları da belli oldu. Cep telefonları için yeni IMEI kayıt ücreti çok fazla eleştirilirken, yurt dışı çıkış harcı da güncellendi. Peki 2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu, yeni yılda ne kadar ve nereden ödeme yapılacak?
2026’ya adım adım ilerlerken, gelecek yılda uygulanacak harç ve vergiler de netleşmeye başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bununla birlikte yurt dışı çıkış harcı da belli oldu. Peki 2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu ve ödemeler nereden yapılacak?
2026 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?
Yeniden Değerleme Oranı’nın açıklanmasıyla 2026’da yurt dışı çıkış harcı tutarı 1 Ocak 2026 itibarıyla harç 1255 TL olacak. Peki harç nasıl ödenir, kimler muaf?
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?
— 2025’te 1000 TL olarak uygulanan yurt dışı çıkış harcı, yüzde 25,49’luk Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda 1 Ocak 2026’dan itibaren 1255 TL’ye yükseliyor.
HARÇ NASIL ÖDENİR(2026)
Harç pulu uygulaması 2025’te kaldırıldı; ödemeler dijital ve resmi kanallar üzerinden yapılıyor. Yolcular aşağıdaki yöntemlerle ödeme yapabilir:
— Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr)
— GİB Mobil uygulaması
— Anlaşmalı bankaların internet/mobil şubeleri, ATM ve vezneleri
— Vergi daireleri
— PTT şubeleri
— Havalimanı gümrük vezneleri
Elektronik ödemeler sistemde otomatik işlenir ve çıkışta dijital olarak kontrol edilir.