2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Yurt dışına çıkış harcı nasıl ve nereden ödenir?

2026’ya adım adım ilerlerken, gelecek yılda uygulanacak harç ve vergiler de netleşmeye başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak açıklandı. Bununla birlikte yurt dışı çıkış harcı da belli oldu. Peki 2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu ve ödemeler nereden yapılacak?