Bugün Yürürlüğe Girdi: Gözlük Alacaklar Beklesin! SGK Artık O Masrafı da Ödüyor

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile gözlük ödemelerinde de kapsam genişletildi. Buna göre, iki ayrı gözlüğe ihtiyaç duyan hastalar tek bir çok odaklı gözlükle çözüm sağlayabilecek ve maliyetleri SGK tarafından karşılanacak. Ayrıca söz konusu uygulama, gözlük kullanan vatandaşlar için hem pratiklik hem de finansal kolaylık getirmesiyle öne çıkıyor.