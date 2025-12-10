Bugün Yürürlüğe Girdi: Gözlük Alacaklar Beklesin! SGK Artık O Masrafı da Ödüyor
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, 10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeler arasında vatandaşı doğrudan ilgilendiren en dikkat çekici başlık, gözlük ödemelerine getirilen yeni uygulama oldu.
Milyonlarca vatandaşın çok uzun yıllardır beklediği gelişme nihayet yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, artık gözlük ödemelerinde yepyeni bir döneme girildi.
Artık aynı reçetede uzak ve yakın gözlük yazılan hastalar, isterlerse çok odaklı (multifokal) gözlük tercih edebilecek; bedeli ise SGK tarafından karşılanacak. Peki tam olarak ne gibi değişiklikler yapıldı?
YENİ UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?
— Göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile bu alanda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından aynı reçetede uzak ve yakın gözlük yazılması hâlinde, hasta çok odaklı gözlük alabilecek.
— Bu tercih için yeni bir reçete düzenlenmesine gerek kalmayacak.
— Çok odaklı gözlük bedeli SGK tarafından karşılanacak.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile gözlük ödemelerinde de kapsam genişletildi. Buna göre, iki ayrı gözlüğe ihtiyaç duyan hastalar tek bir çok odaklı gözlükle çözüm sağlayabilecek ve maliyetleri SGK tarafından karşılanacak. Ayrıca söz konusu uygulama, gözlük kullanan vatandaşlar için hem pratiklik hem de finansal kolaylık getirmesiyle öne çıkıyor.