Daha beteri geliyor: Tarih verildi, daha da sıcak olacak! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren daha da artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıklar, pazar gününden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 7 ila 8 derece, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise 7 ila 12 derece üzerinde seyredecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yapılan son tahminlere göre, yarın sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini belirten Yüksel, pazar gününden itibaren sıcaklıklarda yeniden artış olacağını belirtti.
Yüksel, sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 7 ila 8 derece, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise 7 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.