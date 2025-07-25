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  4. Daha beteri geliyor: Tarih verildi, daha da sıcak olacak! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Daha beteri geliyor: Tarih verildi, daha da sıcak olacak! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren daha da artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıklar, pazar gününden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 7 ila 8 derece, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise 7 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Daha beteri geliyor: Tarih verildi, daha da sıcak olacak! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın - Sayfa 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Daha beteri geliyor: Tarih verildi, daha da sıcak olacak! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın - Sayfa 2

Yapılan son tahminlere göre, yarın sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini belirten Yüksel, pazar gününden itibaren sıcaklıklarda yeniden artış olacağını belirtti.

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Daha beteri geliyor: Tarih verildi, daha da sıcak olacak! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın - Sayfa 3

Yüksel, sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 7 ila 8 derece, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise 7 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

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Daha beteri geliyor: Tarih verildi, daha da sıcak olacak! Bu saatler arasında dışarı çıkmayın - Sayfa 4

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

Pazartesi günü Ankara'da tahmin edilen en yüksek sıcaklığın 40 derece olacağını ifade eden Yüksel, İzmir'de sıcaklıkların 39 ila 40 derece civarında, İstanbul'da ise 35 derecelere kadar yükseleceğinin öngörüldüğünü aktardı.

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