Son hava raporu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 21 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin üzerinde seyderen hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri'nin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyılarının yerel sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu