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  4. Son hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Son hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahinleri...

Son hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

1 | 8
Son hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

2 | 8
Son hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Son hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8