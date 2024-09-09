Son hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu