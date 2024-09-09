Son hava raporu yayınlandı... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahinleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu