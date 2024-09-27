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  4. Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre:, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8