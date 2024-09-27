Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu