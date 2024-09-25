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  4. Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden sis ve pus uyarısı

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden sis ve pus uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden sis ve pus uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden sis ve pus uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden sis ve pus uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden sis ve pus uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8