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  4. Son rapor yayınlandı: Yağış yok, Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Son rapor yayınlandı: Yağış yok, Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Meteoroloji, 18 Nisan 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son rapor yayınlandı: Yağış yok, Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor.

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Son rapor yayınlandı: Yağış yok, Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı - Sayfa 2

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Son rapor yayınlandı: Yağış yok, Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı - Sayfa 3

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Son rapor yayınlandı: Yağış yok, Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı - Sayfa 4

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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