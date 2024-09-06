Sonbahar geldi mi? Hafta sonu İstanbul'da yağış var mı? Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için uyarı
İstanbul'da hafta sonu yağış var mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da hafta sonu etkili olacak olan yağışların pazar günü son bulacağını söyledi.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında İstanbul için yaptığı hava durumu değerlendirmesinde önümüzdeki haftanın tahmini paylaştı.
Henüz sonbahar havasının gelmeyeceğini söyleyen Şen, pazar günü yağışların ardından sıcaklıkların tekrar yükselişe geçeceğini söyledi.
Prof. Dr. Orhan Şen, şu tahminlerde bulundu:
"Hafta sonu yağış geliyor ama çok kuvvetli değil. Pazar öğleden sonra devam edecek.
Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağış var, sıcaklıklar 1-2 derece düşecek. İstanbul'da 30 dereceden 28 dereceye düşecek.