Su çekildi, antik yol ortaya çıktı: 'Sırlarla dolu...'
Van'da kuraklık ve iklim değişikliğiyle birlikte su seviyesi düşen Van Gölü'nde Çarpanak Adası'na ulaşımın sağlanması için yapılan 1 kilometrelik antik yolun büyük bölümü ortaya çıktı.
Aşırı buharlaşma ve bu yıl azalan yağışlarla birlikte son zamanların en büyük su kaybının yaşandığı Van Gölü'nde çekilmeyle tarihi yapılar ve binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler su üstünde görülmeye başladı.
Göldeki 3 büyük adadan biri olan, doğasıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Çarpanak Adası'nı karaya bağlayan 1 kilometre uzunluğundaki yolun büyük bölümü de çekilmeyle gün yüzüne çıktı.
"Van Gölü büyük sırlarla dolu bir göl"
Van Gölü'nün yaklaşık 800 bin yıllık devasa bir tarihe sahip kadim bir göl olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, şunları söyledi: