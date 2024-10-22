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Su çekildi, binlercesi ortaya çıktı

Türkiye'nin tek sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde, son yıllarda sularının çekilmesiyle sahiller mikrobiyalit tarlasına döndü.

Su çekildi, binlercesi ortaya çıktı - Sayfa 1

Bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla yağış olmasına rağmen Van Gölü'nde suyun yükselmesi istenen seviyede gerçekleşmedi.

Özellikle Van Gölü'nün Adilcevaz ve Tatvan ilçesindeki sahillerinde yaşanan su çekilmesi sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler vatandaşları da şaşırttı.

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Su çekildi, binlercesi ortaya çıktı - Sayfa 2

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde iklim değişikliği ve tarımsal sulamaya bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle ortaya çıkan mikrobiyalitler dikkat çekiyor.

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Su çekildi, binlercesi ortaya çıktı - Sayfa 3

Van Gölü'nün su seviyesindeki düşüş; iklim değişikliği, tarımsal sulama ve diğer insan etkileri nedeniyle endişe verici bir durum haline geldi.

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Su çekildi, binlercesi ortaya çıktı - Sayfa 4

Bu durum, göldeki ekosistem üzerinde de olumsuz etkilere yol açtığı gibi bölgedeki yerel yaşam ve tarım faaliyetleri de bu değişimden etkileniyor.

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