Su çekildi, binlercesi ortaya çıktı
Türkiye'nin tek sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde, son yıllarda sularının çekilmesiyle sahiller mikrobiyalit tarlasına döndü.
Bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla yağış olmasına rağmen Van Gölü'nde suyun yükselmesi istenen seviyede gerçekleşmedi.
Özellikle Van Gölü'nün Adilcevaz ve Tatvan ilçesindeki sahillerinde yaşanan su çekilmesi sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler vatandaşları da şaşırttı.
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde iklim değişikliği ve tarımsal sulamaya bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle ortaya çıkan mikrobiyalitler dikkat çekiyor.
Van Gölü'nün su seviyesindeki düşüş; iklim değişikliği, tarımsal sulama ve diğer insan etkileri nedeniyle endişe verici bir durum haline geldi.