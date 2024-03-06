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Suç örgütleri çökertilmişti: Evlerden cephane çıktı

Osmaniye'de önceki gün düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi. 57 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 61 ruhsatsız tabanca, 32 tüfek, 1.5 kilogram muhtelif uyuşturucu madde ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Suç örgütleri çökertilmişti: Evlerden cephane çıktı - Sayfa 1

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, Osmaniye’de eş zamanlı olarak “Mahzen-3” operasyonu düzenlendi.

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Suç örgütleri çökertilmişti: Evlerden cephane çıktı - Sayfa 2

Operasyonlarda elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

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Suç örgütleri çökertilmişti: Evlerden cephane çıktı - Sayfa 3

Yapılan, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 kişi yakalandı.

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Suç örgütleri çökertilmişti: Evlerden cephane çıktı - Sayfa 4

Şüphelilerin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, kılıç, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi ele geçirildi.

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