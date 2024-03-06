Suç örgütleri çökertilmişti: Evlerden cephane çıktı
Osmaniye'de önceki gün düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi. 57 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 61 ruhsatsız tabanca, 32 tüfek, 1.5 kilogram muhtelif uyuşturucu madde ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, Osmaniye’de eş zamanlı olarak “Mahzen-3” operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
Yapılan, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 kişi yakalandı.
Şüphelilerin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, kılıç, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi ele geçirildi.