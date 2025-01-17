Sudan'daki Meravi piramitleri, çatışmalara rağmen tarihe ışık tutmayı sürdürüyor

Bu tarih aralığında bölgede hakim ve önemli bir güç olan Kuş Krallığı'nın Meravi bölgesini merkez şehir olarak kullandığı biliniyor.

Ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin Şendi şehri sınırlarındaki Meravi bölgesi, Kuş Krallığı'nın taht merkezi ve anıt mezarların bulunduğu Meravi Adası ile güneydeki yerleşim yerleri, dini merkez olan Musavvarat es-Sufra ve Naka olmak üzere 3 antik şehri kapsıyor.