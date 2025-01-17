Sudan'daki Meravi piramitleri, çatışmalara rağmen tarihe ışık tutmayı sürdürüyor
Sudan'da UNESCO koruması altındaki 2 bin yıllık Meravi piramitleri, çölün ortasında savaş ve bakımsızlığa rağmen ayakta kalmayı ve tarihe ışık tutmayı sürdürüyor.
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri başkent Hartum başta olmak üzere ülkenin birçok eyaletinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalar nedeniyle altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlar ciddi şekilde zarar gördü.
En az 20 bin bin kişinin yaşamını yitirdiği, ülkeden ayrılanların sayısının 3 milyonu geçtiği, Sudan içinde yerinden edilenlerin 9 milyona yaklaştığı çatışmalardan ülkenin önemli turizm merkezleri de nasibini aldı. Anadolu Ajansı (AA), Sudan'ın başkenti Hartum'un yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde, iç savaştan önce önemli bir turizm noktası olan, UNESCO koruması altındaki Meravi piramitlerini görüntüledi.
Piramitlerin sayıları 200'ü geçiyor
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından, Haziran 2011'de "Meroe Adası Arkeolojik Alanları" adıyla Dünya Mirası listesine eklenen Meravi piramitleri ve bölgesinde milattan önce (MÖ) 8. yüzyıl ile milattan sonra (MS) 4. yüzyıl arasında inşa edildiği değerlendirilen 200'den fazla piramit bulunuyor.
Bu tarih aralığında bölgede hakim ve önemli bir güç olan Kuş Krallığı'nın Meravi bölgesini merkez şehir olarak kullandığı biliniyor.
Ülkenin kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinin Şendi şehri sınırlarındaki Meravi bölgesi, Kuş Krallığı'nın taht merkezi ve anıt mezarların bulunduğu Meravi Adası ile güneydeki yerleşim yerleri, dini merkez olan Musavvarat es-Sufra ve Naka olmak üzere 3 antik şehri kapsıyor.