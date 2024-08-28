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  4. Sular çekildi, mahalle ortaya çıktı

Sular çekildi, mahalle ortaya çıktı

ayseri'de baraj sularının çekilmesiyle birlikte su altında kalan mahalle gün yüzüne çıktı.

Sular çekildi, mahalle ortaya çıktı - Sayfa 1

Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi, 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı'nın altında kaldı.

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Sular çekildi, mahalle ortaya çıktı - Sayfa 2

Yaz aylarıyla birlikte sıcak havaların etkili olduğu kentte baraj suları çekilince 21 yıl önce suyun altında kalan mahallenin kalıntıları gün yüzüne çıktı.

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Sular çekildi, mahalle ortaya çıktı - Sayfa 3

gün yüzüne çıkan mahallede havadan görüntülendi.Tarihi evler kartpostallık görüntü oluşturdu. 

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Sular çekildi, mahalle ortaya çıktı - Sayfa 4

Gün yüzüne çıkan mahallede havadan görüntülendi.

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