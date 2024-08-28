Sular çekildi, mahalle ortaya çıktı
ayseri'de baraj sularının çekilmesiyle birlikte su altında kalan mahalle gün yüzüne çıktı.
Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi, 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı'nın altında kaldı.
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Yaz aylarıyla birlikte sıcak havaların etkili olduğu kentte baraj suları çekilince 21 yıl önce suyun altında kalan mahallenin kalıntıları gün yüzüne çıktı.
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gün yüzüne çıkan mahallede havadan görüntülendi.Tarihi evler kartpostallık görüntü oluşturdu.
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Gün yüzüne çıkan mahallede havadan görüntülendi.
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