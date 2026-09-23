Süper El Nino için kritik dönem başladı: Önümüzdeki 6 ayda 239 bin can kaybı bekleniyor

Rapora göre Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasındaki önümüzdeki altı ayda yaklaşık 239 bin ek sıcaklık kaynaklı ölüm bekleniyor. Tahmin için verilen belirsizlik aralığı ise yaklaşık ±11 bin kişi. Araştırmacılar, El Nino'nun 2027 ilkbaharına kadar sürmesinin beklendiğini, normalin üzerindeki sıcaklıkların ve buna bağlı ölümlerin ise Haziran ve Temmuz 2027'ye kadar devam edebileceğini belirtti.