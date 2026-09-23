Süper El Nino için kritik dönem başladı: Önümüzdeki 6 ayda 239 bin can kaybı bekleniyor
Climate Impact Lab, “Süper El Nino” nedeniyle Haziran 2026-Şubat 2027 döneminde dünya genelinde yaklaşık 451 bin can kaybı yaşanabileceğini öngördü. Eylül 2026-Şubat 2027 arasındaki dönemde ise yaklaşık 239 bin can kaybı bekleniyor.
Dünyada etkisini gösteren güçlü El Nino koşulları, yükselen sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olası etkilerine ilişkin yeni bir uyarıyı gündeme taşıdı. Chicago Üniversitesi bünyesindeki Climate Impact Lab’ın çalışmasına göre, mevcut “Süper El Nino” koşulları küresel kara sıcaklıklarını önümüzdeki aylarda normal seviyelerin yaklaşık 1,2 derece üzerine çıkarabilir.
Araştırmada, aşırı sıcaklık yaşanan günlerin normal bir yıla göre yüzde 44 oranında artabileceği tahmin edildi. Haziran 2026’da başlayan El Nino’nun, mevcut mevsimsel tahminlerin sona erdiği Şubat 2027’ye kadar sıcaklık kaynaklı yaklaşık 451 bin ek ölüme yol açabileceği öngörüldü.
Önümüzdeki 6 ayda 239 bin ek ölüm öngörülüyor
The Guardian, çalışmayı “önümüzdeki altı ayda 450 bin ölüm” başlığıyla duyurdu. Ancak Climate Impact Lab'ın yayımladığı birincil raporda 451 bin rakamı Haziran 2026-Şubat 2027 dönemini kapsıyor.
Rapora göre Eylül 2026 ile Şubat 2027 arasındaki önümüzdeki altı ayda yaklaşık 239 bin ek sıcaklık kaynaklı ölüm bekleniyor. Tahmin için verilen belirsizlik aralığı ise yaklaşık ±11 bin kişi. Araştırmacılar, El Nino'nun 2027 ilkbaharına kadar sürmesinin beklendiğini, normalin üzerindeki sıcaklıkların ve buna bağlı ölümlerin ise Haziran ve Temmuz 2027'ye kadar devam edebileceğini belirtti.