Süper zenginlerin en çok yaşadığı 20 şehir açıklandı : Listeye Türkiye'den sadece 1 şehir girebildi

Sağlık hizmetleri, işletme kalitesi, eğitim ve yol gibi unsurların göz ününde bulundurularak yapılan araştırmaya göre 100 milyon dolar üzerinde servete sahip 29 bin 350 kişinin en çok tercih ettiği ve yaşadığı 20 şehir belli oldu.





TÜRKİYE’NİN YAŞANABİLİR İLLERİ BELLİ OLDU ; EMEKLİLER VE UZAKTAN ÇALIŞANLAR BAVUL TOPLAYACAK (TIKLA ÖĞREN)