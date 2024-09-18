Süper zenginlerin en çok yaşadığı 20 şehir açıklandı : Listeye Türkiye'den sadece 1 şehir girebildi
Henley & Partners ve New World Wealth kuruluşları tarafından uzun süredir farklı kategorizelere ayrılarak yapılan araştırmaya göre dünyada 100 milyon dolar üzerinde servete sahip 29 bin 350 kişi bulunuyor
Sağlık hizmetleri, işletme kalitesi, eğitim ve yol gibi unsurların göz ününde bulundurularak yapılan araştırmaya göre 100 milyon dolar üzerinde servete sahip 29 bin 350 kişinin en çok tercih ettiği ve yaşadığı 20 şehir belli oldu.
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Rapora İstanbul, 22. sıradan dahil olabildi ancak takip edilmesi gereken şehirler listesinde yerini aldı. İstanbul'da multi milyoner sayısının 61 olduğu açıklandı. Yine Henley & Partners ve New World Wealth tarafından yapılan araştırmanın bir önceki versiyonunda bu rakam 64'tü. Dolayısıyla 2024 senesinde İstanbul'daki süper zengin sayısında azalma olduğu açıklandı.
TÜRKİYE’NİN YAŞANABİLİR İLLERİ BELLİ OLDU ; EMEKLİLER VE UZAKTAN ÇALIŞANLAR BAVUL TOPLAYACAK (TIKLA ÖĞREN)
Bloomberght.com sitesinde paylaşılan içerikte; Dünya üzerindeki 29 bin 350 süper zenginin en çok tercih ettiği 20 şehir listelendi. İşte herkesin merak ettiği o liste:
TÜRKİYE’NİN YAŞANABİLİR İLLERİ BELLİ OLDU ; EMEKLİLER VE UZAKTAN ÇALIŞANLAR BAVUL TOPLAYACAK (TIKLA ÖĞREN)
1. New York
En çok centi-milyonere ev sahibi olan şehir New York oldu. 2024 araştırmasına göre New York'ta 744 centi milyoner var.
TÜRKİYE’NİN YAŞANABİLİR İLLERİ BELLİ OLDU ; EMEKLİLER VE UZAKTAN ÇALIŞANLAR BAVUL TOPLAYACAK (TIKLA ÖĞREN)