Suriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntüler
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde çöken Baas rejimi döneminde binlerce kişinin işkence gördüğü koğuş ve hücreleri görüntüledi. Şu an sessizliğe bürünen hapishanede yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu.
Dışarıdan bakıldığında terk edilmiş, sessiz bir yapı gibi görünen Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin duvarlarının ardında bundan yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, burada karanlık bir dünyaya yıllarca mahkum edildi. AA muhabirleri, insanlık onurunun hiçe sayıldığı merkezlerden biri sayılan Deyrizor Merkezi Hapishanesi'ne girerek, içerideki insanlık dışı şartların hakim olduğu dünyayı görüntüledi.
Bir zamanlar rejimin İçişleri Bakanlığı'na bağlı en büyük merkezlerinden biri olan Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin dış duvarında "Yıkım, karanlık ve ölüm" ile başlayan bir yazı, bu merkezin ruhunu ele veriyor.
Her köşesinde Baas rejiminin simgelerine rastlanan hapishanenin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü.