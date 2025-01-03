Suriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntüler

Dışarıdan bakıldığında terk edilmiş, sessiz bir yapı gibi görünen Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin duvarlarının ardında bundan yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, burada karanlık bir dünyaya yıllarca mahkum edildi. AA muhabirleri, insanlık onurunun hiçe sayıldığı merkezlerden biri sayılan Deyrizor Merkezi Hapishanesi'ne girerek, içerideki insanlık dışı şartların hakim olduğu dünyayı görüntüledi.