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  4. Suriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntüler

Suriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntüler

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nde çöken Baas rejimi döneminde binlerce kişinin işkence gördüğü koğuş ve hücreleri görüntüledi. Şu an sessizliğe bürünen hapishanede yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu.

Suriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntüler - Sayfa 1

Dışarıdan bakıldığında terk edilmiş, sessiz bir yapı gibi görünen Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin duvarlarının ardında bundan yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, burada karanlık bir dünyaya yıllarca mahkum edildi. AA muhabirleri, insanlık onurunun hiçe sayıldığı merkezlerden biri sayılan Deyrizor Merkezi Hapishanesi'ne girerek, içerideki insanlık dışı şartların hakim olduğu dünyayı görüntüledi.

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Suriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntüler - Sayfa 2

Bir zamanlar rejimin İçişleri Bakanlığı'na bağlı en büyük merkezlerinden biri olan Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nin dış duvarında "Yıkım, karanlık ve ölüm" ile başlayan bir yazı, bu merkezin ruhunu ele veriyor.

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Suriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntüler - Sayfa 3

Her köşesinde Baas rejiminin simgelerine rastlanan hapishanenin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü.

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Suriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntüler - Sayfa 4

Avlusunda çürümüş polis araçlarının bulunduğu hapishanede yanmış ranzalar, is kaplı duvarlar, çöplüğe dönüşmüş hücre ve koğuşlar dikkati çekiyor. Akıbetleri bilinmeyen çok sayıda kişinin, hücre ve koğuşların duvarlarına isimlerini kazıdığı da görüntülere yansıdı.

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