  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Suriye’de gizemli tüneller bulundu! Kasalarve zırhlı kapılar şaşkınlık yarattı

Suriye’de gizemli tüneller bulundu! Kasalarve zırhlı kapılar şaşkınlık yarattı

Suriye’nin başkenti Şam'da Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın yazlığının altında kasalarla dolu tünellerde, kapıları açılamayan odalar bulundu.

Suriye’de gizemli tüneller bulundu! Kasalarve zırhlı kapılar şaşkınlık yarattı - Sayfa 1

Şam'da, çöken rejim ordusunun en seçkin birliği olan 4. Zırhlı Tümen'in komutanı Mahir Esad'a ait yazlığı görüntüledi. Devrik lider Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a ait konutun altında, para kasalarının bulunduğu tüneller ve zırhla korunan kapılar ve açılamayan odalar ortaya çıktı.

1 | 7
Suriye’de gizemli tüneller bulundu! Kasalarve zırhlı kapılar şaşkınlık yarattı - Sayfa 2

Tünel ağına açılan zırhlı kapılar bulundu

Şam-Beyrut otoyolu yakınlarında, başkente hakim yüksek bir tepede inşa edilen konut, üç kattan oluşuyor. Yüksek duvarlarla çevrili binanın geniş avlusunda helikopter pisti bulunuyor. Şam-Beyrut otoyolu yakınlarında, başkente hakim yüksek bir tepede inşa edilen konut, üç kattan oluşuyor. Giriş katında otopark ve toplantı odası bulunan yazlığın en alt katında ise tünel ağına açılan zırhlı bir kapı yer alıyor.

2 | 7
Suriye’de gizemli tüneller bulundu! Kasalarve zırhlı kapılar şaşkınlık yarattı - Sayfa 3

Gizemli tünelde bölümler şaşkınlık yarattı 

Kapıdan aşağıya açılan merdivenlerin 22 basamağını indikten sonra ara bölüme varılıyor. Burada dinlenme amaçlı olduğu anlaşılan bir tünel görülüyor. 130 basamak daha inildiğinde ise tünel ağlarına ulaşılıyor.

 

3 | 7
Suriye’de gizemli tüneller bulundu! Kasalarve zırhlı kapılar şaşkınlık yarattı - Sayfa 4

Elektrik hatları, havalandırma, yatak odası, mutfak ve banyo gibi bölmelerin olduğu tünellerin zırhlı kapılarla korunaklı olması dikkati çekiyor.

4 | 7