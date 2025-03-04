Suriye’de gizemli tüneller bulundu! Kasalarve zırhlı kapılar şaşkınlık yarattı
Suriye’nin başkenti Şam'da Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın yazlığının altında kasalarla dolu tünellerde, kapıları açılamayan odalar bulundu.
Şam'da, çöken rejim ordusunun en seçkin birliği olan 4. Zırhlı Tümen'in komutanı Mahir Esad'a ait yazlığı görüntüledi. Devrik lider Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a ait konutun altında, para kasalarının bulunduğu tüneller ve zırhla korunan kapılar ve açılamayan odalar ortaya çıktı.
Tünel ağına açılan zırhlı kapılar bulundu
Şam-Beyrut otoyolu yakınlarında, başkente hakim yüksek bir tepede inşa edilen konut, üç kattan oluşuyor. Yüksek duvarlarla çevrili binanın geniş avlusunda helikopter pisti bulunuyor. Şam-Beyrut otoyolu yakınlarında, başkente hakim yüksek bir tepede inşa edilen konut, üç kattan oluşuyor. Giriş katında otopark ve toplantı odası bulunan yazlığın en alt katında ise tünel ağına açılan zırhlı bir kapı yer alıyor.
Gizemli tünelde bölümler şaşkınlık yarattı
Kapıdan aşağıya açılan merdivenlerin 22 basamağını indikten sonra ara bölüme varılıyor. Burada dinlenme amaçlı olduğu anlaşılan bir tünel görülüyor. 130 basamak daha inildiğinde ise tünel ağlarına ulaşılıyor.