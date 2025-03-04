Suriye’de gizemli tüneller bulundu! Kasalarve zırhlı kapılar şaşkınlık yarattı

Tünel ağına açılan zırhlı kapılar bulundu

Şam-Beyrut otoyolu yakınlarında, başkente hakim yüksek bir tepede inşa edilen konut, üç kattan oluşuyor. Yüksek duvarlarla çevrili binanın geniş avlusunda helikopter pisti bulunuyor. Şam-Beyrut otoyolu yakınlarında, başkente hakim yüksek bir tepede inşa edilen konut, üç kattan oluşuyor. Giriş katında otopark ve toplantı odası bulunan yazlığın en alt katında ise tünel ağına açılan zırhlı bir kapı yer alıyor.