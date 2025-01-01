Suriyeliler, Kasyun Dağı'ndan Şam manzarasının tadını çıkarıyor
Devrik Beşşar Esed rejiminin, Suriye'nin başkenti Şam'da halka yasakladığı Kasyun Dağı ziyaretçi akınına uğruyor.
Esed rejimi, 2011'deki devrim hareketinin başlamasının ardından başkent Şam'ın en güzel manzarasını sunan Kasyun Dağı'nı sivil halka kapatmıştı. Suriyeliler, iç savaş döneminde şehirden dağa ulaşan iki farklı rotanın bariyerlerle kapatılarak kontrol noktaları kurulduğunu ve sivil halkın bölgeye ulaşımının engellendiğini anlattı.
Rejimin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından Kasyun Dağı ile Suriyelilerin uzaktan bakıştıkları özlem de sona ermiş oldu.
Halkın devrim coşkusu Kasyun Dağı'na da ulaştı
Suriyeliler, hasret kaldıkları manzaranın tadını çıkarmak için Kasyun Dağı'na çıkarak Şam'ın güzelliğini, uzandığı büyük ovayı keyifle seyrediyor. Etrafta çok sayıda seyyar satıcı, ziyaretçilere meşrubat ve yiyecek, çocuklar için de renkli balonlar ve oyuncaklar satıyor. Suriyeliler, cep telefonlarıyla kavuştukları manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Suriye'de artık her meydanda, her buluşmada gelenek halini alan devrim şarkıları, tezgahlarda ve araçlarda çalıyor, insanlar şarkılara eşlik ederek sevinçlerini birlikte paylaşıyor. Suriyeli 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ömer, Kasyun Dağı'nı en son 7 yaşında ziyaret ettiğini, 15 yıl sonra ilk kez buraya gelebildiğini belirtti.