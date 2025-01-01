Suriyeliler, Kasyun Dağı'ndan Şam manzarasının tadını çıkarıyor

Halkın devrim coşkusu Kasyun Dağı'na da ulaştı

Suriyeliler, hasret kaldıkları manzaranın tadını çıkarmak için Kasyun Dağı'na çıkarak Şam'ın güzelliğini, uzandığı büyük ovayı keyifle seyrediyor. Etrafta çok sayıda seyyar satıcı, ziyaretçilere meşrubat ve yiyecek, çocuklar için de renkli balonlar ve oyuncaklar satıyor. Suriyeliler, cep telefonlarıyla kavuştukları manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektiriyor.