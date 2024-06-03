Survivor All Star'a şampiyon veda etti! Survivor All Star'a veda eden isim kim?
2 Haziran pazar günü yayımlanan bölümde Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu. Eleme adayları Merve, Hilmicem, Atakan ve Ogeday oldu. İlk turda Merve - Hilmicem ve Atakan ve Ogeday mücadeleleri izlendi. Kıyasıya mücadele sonrasında veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor All Star'a kim veda etti? Veda eden şampiyon kim? Dün akşam adaya kim veda etti? İşte detaylar…
Survivor All Star'a kim veda etti?
Survivor’da son döneme girildi ve yarışma bireysele döndü. Yeni kural olarak herkes bireysel olarak sırasıyla parkurda yarışıyor. Daha sonrasında parkur sürelerine göre eşleşmeler yapılıyor. İlk turda 2 oyun kazanan bir üst tura çıkıyor. 2. Turda 3 oyun kazanan final turuna çıkıyor. Final turunda da 3 oyun kazanan dokunulmazlık kolyesinin sahibi oluyor ve eleme adayı olarak bir isim söyleme hakkına sahibi oluyor.
Birinci dokunulmazlık kolyesini Batuhan kazandı ve eleme adayı olarak Atakan’ı söyledi. İkinci dokunulmazlık kolyesini kazanan Hilmicem oldu ve eleme adayı olarak Ogeday’ın ismini söyledi. Üçüncü dokunulmazlık kolyesini Ogeday kazandı ve eleme adayı olarak Hilmicem’in ismini söyledi. 4. aday ise haftanın en düşük performansına sahip olan Merve oldu.
İlk turda Merve - Hilmicem ve Atakan ve Ogeday mücadeleleri izlendi. İlk turu 5-3’lük skorla Ogeday ve 5-4’lük skorla Merve kazanan taraf oldular. İkinci tura isimler Hilmicem ve Atakan oldu.
Atakan ve Hilmicem arasında kısasıya mücadeleler izlendi. Survivor All Star'a 6-4’lük skor ile Hilmicem veda etti.