Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu! Survivor All Star'a kim veda etti?

Survivor All Star'a kim veda etti?

Yeni kural olarak kaptanlık oyunu ile kurulan takımlar 3 dokunulmazlık oyunu oynuyor. Oynana 3 dokunulmazlık sonrası kaybeden takımlar bir isim yazıyor. 4. aday ise haftanın en düşük performanslı yarışmacı oluyor. En düşük performanslı yarışmacı potada ise bir üstündeki 4. aday oluyor.