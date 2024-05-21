Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu! Survivor All Star'a kim veda etti?
20 Mayıs günü yayımlanan bölümde Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu. Eleme adaylarında Merve - Özgür ve Nagihan - Hilmicem mücadele ettiler. İlk turda kazanan taraf Özgür ve Hilmicem olurken 2. tura Merve ve Nagihan kaldı. Kıyasıya mücadele sonrasında veda eden isim Nagihan Karadere oldu. Peki, Survivor All Star'a kim veda etti? Nagihan Karadere kimdir? İşte detaylar…
Survivor All Star'a kim veda etti?
Yeni kural olarak kaptanlık oyunu ile kurulan takımlar 3 dokunulmazlık oyunu oynuyor. Oynana 3 dokunulmazlık sonrası kaybeden takımlar bir isim yazıyor. 4. aday ise haftanın en düşük performanslı yarışmacı oluyor. En düşük performanslı yarışmacı potada ise bir üstündeki 4. aday oluyor.
Atakan ve Seda’nın kurduğu haftalık takımlardan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım olurken, ilk eleme adayı Merve oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti ve ikinci eleme adayı Özgür oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım oldu ve Hilmicem eleme adayı olarak yazıldı. 4. aday ise haftanın en düşük performans yüzdesine sahip Nagihan oldu.
İlk turda Merve - Özgür ve Nagihan - Hilmicem mücadele ettiler. Özgür 5-2 skorla ve Hilmicem 5-1 skorla kazanan taraf oldular.
Final turunda Nagihan ile Merve, kıyasıya yarıştı. Atışları seçen taraf Nagihan oldu. Kaybeden taraf 5-0 skorla Nagihan Karadere oldu.
Nagihan Karadere kimdir?
Nagihan Karadere 16 Şubat 1984 yılında Kadirli’de doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur.
2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55,09 saniyedir.
Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.