Tabuttan fotoğrafları paylaşılmıştı. Papa'nın vücudu çürümesin diye bakın hangi işlemi uygulamışlar
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, ölümüyle yüz binlerce kişiyi yasa boğdu. Papa’nın ölümünden birkaç gün sonra tabuttan fotoğrafları paylaşıldı. O anlar görenleri şoke ederken, vücudun çürümemesi için hangi yöntemin uygulandığı da ortaya çıktı. Sadece Papa'lara özel bir yöntem!
2013’te göreve gelen ve halk tarafından sevilen Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti.
Papa’nın ölümü sonrası dünyanın dört bir yanında yas ilan edilirken, ruhani liderin cansız bedeni tabut içinde halka açık olarak gösterildi. Papa’nın öldükten sonra tabuttan fotoğrafları paylaşılırken, herkes nasıl çürümeden böyle durabildiğini merak ediyordu
Ancak çoğu kişinin bilmediği bir yöntem var. Sadece Papa’lara uygulanıyor ve mumyalamadan daha farklı bir işlem. Papa Francisco'nun naaşı, Aziz Petrus Bazilikası'nda halka açık şekilde sergilenebilmesi amacıyla tanatopraksi işlemine tabi tutuldu.
Çarşamba günü yüz binlerce kişi, Papa Francisco'ya veda etmek üzere Aziz Petrus Bazilikası’na akın etti. Papa'nın naaşı, Cuma gününe kadar burada halkın ziyaretine açık olacak. Katolik inancı açısından, Papa’yı ölümünden sonra görebilmek sadece bir ritüel olmamakla birlikte, aynı zamanda maneviyat ve şükran yüklü bir davranış olarak da kabul ediliyor.