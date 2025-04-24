Tabuttan fotoğrafları paylaşılmıştı. Papa'nın vücudu çürümesin diye bakın hangi işlemi uygulamışlar

Çarşamba günü yüz binlerce kişi, Papa Francisco'ya veda etmek üzere Aziz Petrus Bazilikası’na akın etti. Papa'nın naaşı, Cuma gününe kadar burada halkın ziyaretine açık olacak. Katolik inancı açısından, Papa’yı ölümünden sonra görebilmek sadece bir ritüel olmamakla birlikte, aynı zamanda maneviyat ve şükran yüklü bir davranış olarak da kabul ediliyor.