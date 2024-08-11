Taha Akgül güreşe veda etti! Paris 2024 Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan Taha Akgül kimdir?

1990 yılında Sivas'ta doğdu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 10 kez Avrupa, 3 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 10 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa’da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır. 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenmiştir.