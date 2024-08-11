Taha Akgül güreşe veda etti! Paris 2024 Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan Taha Akgül kimdir?
Milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kg bronz madalya için rakibi Ayaal Lazarev’i mağlup ederek olimpiyatlarda üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu. 3 kez dünya ve 11 kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül güreş kariyerini noktaladı. Peki, Milli güreşçi Taha Akgül kimdir? Taha Akgül’ün kariyeri nasıl? İşte detaylar…
Taha Akgül kimdir?
22 Kasım 1990 yılında Sivas’ta doğan Taha Akgül, Türk güreşçidir. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 3 kez dünya ve 11 kez Avrupa şampiyonu oldu. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazandı.
1990 yılında Sivas'ta doğdu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 10 kez Avrupa, 3 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 10 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa’da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır. 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenmiştir.
2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.
2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Jamaladdin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.