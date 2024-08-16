Takı töreni 4 saat sürdü, 3 kilo altın, 12 milyon TL para takıldı: Paraları 15 kişi saydı
an’da Burukiler aşiretinin görkemli düğün töreninde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takı takıldı. 7 bin kişinin katıldığı düğünde 100’e yakın küçükbaş hayvan kesildi.
Burukiler aşiretine mensup Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş adamı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu ile dünya evine girdi.
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Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 7 bin kişi düğüne katıldı.
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Gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı.
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100’e yakın küçükbaş hayvanın kesildiği düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.
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