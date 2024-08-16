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  4. Takı töreni 4 saat sürdü, 3 kilo altın, 12 milyon TL para takıldı: Paraları 15 kişi saydı

Takı töreni 4 saat sürdü, 3 kilo altın, 12 milyon TL para takıldı: Paraları 15 kişi saydı

an’da Burukiler aşiretinin görkemli düğün töreninde geline 3 kilo altın, damada 12 milyon TL takı takıldı. 7 bin kişinin katıldığı düğünde 100’e yakın küçükbaş hayvan kesildi.

Takı töreni 4 saat sürdü, 3 kilo altın, 12 milyon TL para takıldı: Paraları 15 kişi saydı - Sayfa 1

Burukiler aşiretine mensup Bayram Bayramoğlu’nun oğlu, iş adamı Gökhan Bayramoğlu’nun kardeşi Özgür Bayramoğlu, iş adamı Abidin Anteroğlu’nun kızı Elif Anteroğlu ile dünya evine girdi.

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Takı töreni 4 saat sürdü, 3 kilo altın, 12 milyon TL para takıldı: Paraları 15 kişi saydı - Sayfa 2

Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 7 bin kişi düğüne katıldı.

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Takı töreni 4 saat sürdü, 3 kilo altın, 12 milyon TL para takıldı: Paraları 15 kişi saydı - Sayfa 3

Gelin ve damada takılan takılar ise dudak uçuklattı.

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Takı töreni 4 saat sürdü, 3 kilo altın, 12 milyon TL para takıldı: Paraları 15 kişi saydı - Sayfa 4

100’e yakın küçükbaş hayvanın kesildiği düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

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