  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Takı töreni 4 saat sürdü, paraları 17 kişi saydı! İranlı turistlerin de olduğu binlerce kişi katıldı

Takı töreni 4 saat sürdü, paraları 17 kişi saydı! İranlı turistlerin de olduğu binlerce kişi katıldı

Van'da tatil yaparak kentin ekonomisine büyük katkı sunan İranlı turistler, bu kez de Gevdan aşireti mensuplarından Ahmet Aslan'ın oğlu Baran Aslan ile İbrahim Aslan'ın kızı Sudan Aslan'ın düğününe katıldılar.

Takı töreni 4 saat sürdü, paraları 17 kişi saydı! İranlı turistlerin de olduğu binlerce kişi katıldı - Sayfa 1

Gevdan aşireti mensuplarından Ahmet Aslan'ın oğlu Baran Aslan ile İbrahim Aslan'ın kızı Sudan Aslan, düzenlenen görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

1 | 9
Takı töreni 4 saat sürdü, paraları 17 kişi saydı! İranlı turistlerin de olduğu binlerce kişi katıldı - Sayfa 2

Toy büyüklüğünü iş adamı Seyhan Töre'nin yaptığı düğüne yurt içi ve yurtdışından binlerce katılım oldu.

2 | 9
Takı töreni 4 saat sürdü, paraları 17 kişi saydı! İranlı turistlerin de olduğu binlerce kişi katıldı - Sayfa 3

Kanaat önderinden aşiret reislerine, STK başkanlarından iş adamlarına kadar yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı düğünde, 100'den fazla küçükbaş hayvan kesildi.

3 | 9
Takı töreni 4 saat sürdü, paraları 17 kişi saydı! İranlı turistlerin de olduğu binlerce kişi katıldı - Sayfa 4

Yaklaşık 4 saat süren ve 17 kişinin para saydığı takı töreninde ise gelin ve damada toplam 8 milyon 500 bin TL takı takıldı.

4 | 9