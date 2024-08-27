Takı töreni 4 saat sürdü, paraları 17 kişi saydı! İranlı turistlerin de olduğu binlerce kişi katıldı
Van'da tatil yaparak kentin ekonomisine büyük katkı sunan İranlı turistler, bu kez de Gevdan aşireti mensuplarından Ahmet Aslan'ın oğlu Baran Aslan ile İbrahim Aslan'ın kızı Sudan Aslan'ın düğününe katıldılar.
Gevdan aşireti mensuplarından Ahmet Aslan'ın oğlu Baran Aslan ile İbrahim Aslan'ın kızı Sudan Aslan, düzenlenen görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.
Toy büyüklüğünü iş adamı Seyhan Töre'nin yaptığı düğüne yurt içi ve yurtdışından binlerce katılım oldu.
Kanaat önderinden aşiret reislerine, STK başkanlarından iş adamlarına kadar yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı düğünde, 100'den fazla küçükbaş hayvan kesildi.
Yaklaşık 4 saat süren ve 17 kişinin para saydığı takı töreninde ise gelin ve damada toplam 8 milyon 500 bin TL takı takıldı.