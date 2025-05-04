Tam saat verildi, 6 Mayıs'ta önleminizi alın! Avcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Şişli, Tuzla..
İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi etkileyen 6 Mayıs Salı günü yapılacak elektrik kesintileriyle ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ uyarılarda bulundu. 32 ilçenin etkileneceği kesintilerin detayları açıklandı. Birçok vatandaş, "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, bugün elektrikler ne zaman gelecek, salı günü elektrik kesintisi" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.
İstanbul'un her iki yakasında 6 Mayıs Salı günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda 22 farklı bölgede kesinti yapılacağını duyururken, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise 10 ilçede elektrik kesintisi gerçekleştireceğini açıkladı. Altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak bu kesintilerin bazı bölgelerde uzun sürebileceği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşları olası aksaklıklar ve mağduriyetler konusunda önlem almaya çağırdı.
Kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek mahallelerin listesi ise duyuruldu.
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 6 Mayıs AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...