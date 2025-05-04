Tam saat verildi, 6 Mayıs'ta önleminizi alın! Avcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Şişli, Tuzla..

İstanbul'un her iki yakasında 6 Mayıs Salı günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda 22 farklı bölgede kesinti yapılacağını duyururken, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ise 10 ilçede elektrik kesintisi gerçekleştireceğini açıkladı. Altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak bu kesintilerin bazı bölgelerde uzun sürebileceği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşları olası aksaklıklar ve mağduriyetler konusunda önlem almaya çağırdı.

Kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek mahallelerin listesi ise duyuruldu.

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 6 Mayıs AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...