Tam saat verildi, hafta sonu önleminizi alın! Avcılar, Bağcılar, Esenler, Büyükçekmece, Bayrampaşa..
İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi etkileyen hafta sonu günü yapılacak elektrik kesintileriyle ilgili BEDAŞ uyarılarda bulundu. Birçok etkileneceği kesintilerin detayları açıklandı. Birçok vatandaş, "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, bugün elektrikler ne zaman gelecek" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) birçok ilçede elektrik kesintisi gerçekleştireceğini açıkladı. Altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak bu kesintilerin bazı bölgelerde uzun sürebileceği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşları olası aksaklıklar ve mağduriyetler konusunda önlem almaya çağırdı.
Kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek mahallelerin listesi ise duyuruldu.
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte hafta sonu BEDAŞ elektrik kesintisi programı...