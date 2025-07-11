Tam saat verildi, hafta sonu önleminizi alın! Avcılar, Bağcılar, Esenler, Büyükçekmece, Bayrampaşa..

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) birçok ilçede elektrik kesintisi gerçekleştireceğini açıkladı. Altyapı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak bu kesintilerin bazı bölgelerde uzun sürebileceği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşları olası aksaklıklar ve mağduriyetler konusunda önlem almaya çağırdı.

Kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek mahallelerin listesi ise duyuruldu.

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İşte hafta sonu BEDAŞ elektrik kesintisi programı...