Tamamen kurudu, beyaz çöle döndü
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan, göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Kellah Gölü tamamen kurudu.
Sivas’ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, sıcak havalardan nasibini aldı.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda göl, kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu.
2014 yılına kadar bünyesinde bulunan suyu eksiltmeyen, Tecer Dağı’ndan gelen su kaynakları ve yağışlar ile beslenen Kellah Gölü, yaklaşık 10 yıldır kuraklık ile mücadele ediyor.
İklimsel değişikliklere bağlı olarak her yıl yaz aylarında tamamen kuruyan göl, yağışlarla birlikte yeniden su tutuyor.