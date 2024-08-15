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Tamamen kurudu, beyaz çöle döndü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan, göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Kellah Gölü tamamen kurudu.

Tamamen kurudu, beyaz çöle döndü - Sayfa 1

Sivas’ın Ulaş ilçesine uzaklığı yaklaşık 5 kilometre olan Kellah Gölü, sıcak havalardan nasibini aldı.

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Tamamen kurudu, beyaz çöle döndü - Sayfa 2

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda göl, kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu.

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Tamamen kurudu, beyaz çöle döndü - Sayfa 3

2014 yılına kadar bünyesinde bulunan suyu eksiltmeyen, Tecer Dağı’ndan gelen su kaynakları ve yağışlar ile beslenen Kellah Gölü, yaklaşık 10 yıldır kuraklık ile mücadele ediyor.

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Tamamen kurudu, beyaz çöle döndü - Sayfa 4

İklimsel değişikliklere bağlı olarak her yıl yaz aylarında tamamen kuruyan göl, yağışlarla birlikte yeniden su tutuyor.

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