Tamamen kuruyan gölet havadan görüntülendi
Etkili olan sıcak hava nedeniyle İstanbul'daki su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Alibeyköy barajını besleyen gölet kurudu. Kuruyan gölet dron ile havadan görüntülendi.
Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası mega kent İstanbul'da da etkisini sürdürüyor.
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi gün geçtikte düşüyor.
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İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38 seviyelerini görürken Alibeyköy Barajı'nda geçen yıl 39.41 olan su seviyesi bugün itibariyle 14.96'ya düştü.
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