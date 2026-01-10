Tarih belli, İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Okullar tatil olmalı
İstanbul'da günlerdir kuvvetli lodos etkisini sürdürüyor. Ayrıca pazartesi günü de yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi günü beklenen kar yağışına karşı uyardı ve “Okullar tatil olmalı” dedi.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında İstanbul için önemli uyarılarda bulundu.
Bugün kent genelinde etkisini artırması beklenen lodos fırtınasının, günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirten Şen, rüzgâr hızının yer yer saatte 70 kilometreye ulaşabileceğini söyledi.
PAZARTESİ GÜNÜ İÇİN KAR UYARISI
Öte yandan İstanbul için yeni haftaya ilişkin kar uyarısı da yapan Şen, pazartesi günü kent genelinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.